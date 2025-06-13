Ayrıntılar Yakında Sunulacak..

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İsrail Ordusu, İran’a Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail Ordusu, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda zenginleştirilmiş uranyum işlemlerine dair altyapının yok edildiği ifade edildi.
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Bariyerlere Saplanan Araç, Sürücü Kurtuldu

Bayrampaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil bariyerlere çarparak sıkıştı. Sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

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