Ayrıntılar Yakında Sunulacak..

Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.
Afyonspor Sorunları Aşılamadı Ve İddialar Var

Afyonspor, transfer yasağı nedeniyle zorluklar yaşıyor. Futbolcular ve aileleri, yasağı kaldırmak için finansal destek arıyor. Ayrıca, teknik direktörün kampı terk ettiği bildirildi.

