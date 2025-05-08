47 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yakında Ulaşacak SON DAKİKA Türk Telekom 2025’e Sağlam Giriş Yaptı İmamoğlu’nun X Hesabı Neden Kapatıldı? Meteoroloji Uyardı: Çamur Yağabilir CrowdStrike, 500 çalışanını çıkartıyor R. Manaj Süper LİG Ekibine Geliyor Üzgünüm, ancak bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Kayseri’de Aranan Kadın Yakalandı Kayseri'de düzenlenen bir polis operasyonunda, 55 yıl 4 ay hapis cezası olan D.Ş. adlı kadın, bir apartmanın merdiven boşluğunda bulunarak cezaevine gönderildi. Haberler Milli Savunma Bakanlığı’ndan basın açıklaması Milli Savunma Bakanlığı, son günlerde terörle mücadele konusundaki kararlılığının sorgulandığına dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını açıkladı. Daha Fazlası! Kayseri’de Aranan Kadın Yakalandı 6 dakika ÖNCE Milli Savunma Bakanlığı’ndan basın açıklaması 6 dakika ÖNCE Xi Ve Putin, İş Birliği Yapıyor 6 dakika ÖNCE (ANKARA) – Şahbaz Şerif, Erdoğan’a teşekkür etti 6 dakika ÖNCE