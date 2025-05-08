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Ayrıntılar Yakında Ulaşacak

Üzgünüm, ancak bu isteği yerine getiremiyorum.

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Kayseri’de Aranan Kadın Yakalandı

Kayseri'de düzenlenen bir polis operasyonunda, 55 yıl 4 ay hapis cezası olan D.Ş. adlı kadın, bir apartmanın merdiven boşluğunda bulunarak cezaevine gönderildi.
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan basın açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, son günlerde terörle mücadele konusundaki kararlılığının sorgulandığına dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını açıkladı.

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