Ayrıntılar Yakında Ulaşacak

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Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları Yayınlanıyor

Sinemaseverlerin ilgisini çeken Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları, televizyon ekranlarında da büyük beğeni topluyor. Filmle ilgili detaylar, konu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.
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Gölbaşı’nda Halk Dansları Gösterisi Yapıldı

Gölbaşı'nda Maarif Halk Dansları Topluluğu, yıl sonu gösterisinde Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını sergileyerek kültürel zenginliklerini tanıttı. Protokol ve vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

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