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Ayrıntılar Yakında Yayınlanacak..

Üzgünüm, ancak bu isteği yerine getiremiyorum.

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Osmancık’ta Çocuk Yazarların İmza Günü

Osmancık'ta 10 öğrenci, yazdıkları kitaplarla 'çocuk yazar' unvanı aldı. Nisan ayında düzenlenecek imza gününde kitaplarını okurlarıyla paylaşacaklar.
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Tekirdağ’da Kaza: Sırp Dansçı Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da bir otomobilin takla atması sonucu 30 yaşındaki Sırp dansçı Srdjan Budic yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

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