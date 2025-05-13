Ayrıntılar Yolda..

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Zayıflama İlaçları Karşılaştırıldı, Mounjaro Önde

Yeni bir araştırmada, Mounjaro'nun Wegovy'ye göre daha etkili olduğu ortaya kondu. 72 haftada Mounjaro kullanıcıları ortalama %20 kilo kaybı yaşarken, Wegovy kullanıcıları %14 kaybetti.
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Marmara’da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti; depremin derinliği ise 6.84 kilometre olarak belirlendi.

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