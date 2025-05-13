42 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA Sahte Araç Kiralama Çetesi Yakalandı “Terörsüz Türkiye’nin Kazananı Milletimiz Olacak” Uzak Şehir Sezon Finali Gösterildi Vw Passat Fiyatları Aşırı Artmış Okullar 20 Haziran’da Kapanacak! Üzgünüm, ancak bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Zayıflama İlaçları Karşılaştırıldı, Mounjaro Önde Yeni bir araştırmada, Mounjaro'nun Wegovy'ye göre daha etkili olduğu ortaya kondu. 72 haftada Mounjaro kullanıcıları ortalama %20 kilo kaybı yaşarken, Wegovy kullanıcıları %14 kaybetti. Haberler Marmara’da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti; depremin derinliği ise 6.84 kilometre olarak belirlendi. Daha Fazlası! Zayıflama İlaçları Karşılaştırıldı, Mounjaro Önde 38 saniye ÖNCE Marmara’da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Oldu 40 saniye ÖNCE Marmara Denizi’nde 3,8 Büyüklüğünde Deprem 45 saniye ÖNCE Ancelotti, Brezilya’nın Yeni Teknik Direktörü 47 saniye ÖNCE