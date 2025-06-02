1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA Yük Asansörü Kurarken Elektrik Çarptı Amcası Çocuğu Kurtarmaya Çalıştı Boğuldu Kıdem Tazminatı Tavanı Yükseliyor Özel Halk Otobüsüne Taşla Saldırdılar! Açık Kırmızı Tuş Güvenlik Sağlıyor Üzgünüm, ancak bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Turhal’da Yangında 30 Ton Saman Yandı Tokat'ın Turhal ilçesinde Hüseyin Sefil'e ait samanlıkta çıkan yangında 30 ton saman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi. Haberler Şırnak’ta Uyuşturucu, Kaçakçılık Üzerine Operasyonlar Yapıldı Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 20 kişiye yönelik işlemler yapıldı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili etkinliklerde çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Daha Fazlası! Turhal’da Yangında 30 Ton Saman Yandı 2 dakika ÖNCE Şırnak’ta Uyuşturucu, Kaçakçılık Üzerine Operasyonlar Yapıldı 2 dakika ÖNCE MİDİBÜS Devrildi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti 2 dakika ÖNCE Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Tallin’de 2 dakika ÖNCE