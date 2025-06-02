Ayrıntılar Yolda..

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Turhal’da Yangında 30 Ton Saman Yandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Hüseyin Sefil'e ait samanlıkta çıkan yangında 30 ton saman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.
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Şırnak’ta Uyuşturucu, Kaçakçılık Üzerine Operasyonlar Yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 20 kişiye yönelik işlemler yapıldı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili etkinliklerde çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

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