Ayrıntılar Yolda..

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İsrail, Doha’ya Heyet Göndermeyecek

İsrail'in, Gazze'de kalıcı ateşkes konusunda isteksiz olduğu ve Katar'daki müzakerelere heyet göndermeyeceği bildirildi. Hamas ve ABD'nin önerileri arasında uyumsuzluklar mevcut.
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Iğdır’da Gece Kavga Çıktı, Paniğe Neden Oldu

Iğdır'da iki grup genç arasında çıkan kavgada, taraflar sopalarla çatıştı. Olay, çevrede korkuya neden olurken, kavgaya karışanlar polis gelmeden kaçtı.

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