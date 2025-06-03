25 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA Otogardaki Doluluk Yüzde 95’e Ulaştı Uzak Şehir Sezon Finali Şok Etti Tesla Türkiye’de ÖTV İle Satış Yapıyor “Yetkisiz Kıyma Çekenlere 63 Bin Ceza!” Gazze’deki Can Kaybı 54 Bin 470 Bu isteğe göre çalışma yapamam. ÖNEMLİ Haberler İsrail, Doha’ya Heyet Göndermeyecek İsrail'in, Gazze'de kalıcı ateşkes konusunda isteksiz olduğu ve Katar'daki müzakerelere heyet göndermeyeceği bildirildi. Hamas ve ABD'nin önerileri arasında uyumsuzluklar mevcut. Haberler Iğdır’da Gece Kavga Çıktı, Paniğe Neden Oldu Iğdır'da iki grup genç arasında çıkan kavgada, taraflar sopalarla çatıştı. Olay, çevrede korkuya neden olurken, kavgaya karışanlar polis gelmeden kaçtı. Daha Fazlası! Uraloğlu, yeni yönetmelikle denetimi artıracak 20 dakika ÖNCE İsrail, Doha’ya Heyet Göndermeyecek 29 dakika ÖNCE Iğdır’da Gece Kavga Çıktı, Paniğe Neden Oldu 30 dakika ÖNCE Depremde 14 yaşındaki Afranur, hayatını kaybetti 30 dakika ÖNCE