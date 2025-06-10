17 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA “Tehlike Geçene Kadar Asker Kalacak.” Sedan Araç Sahiplerine Kötü Haber! Bursa’da 40 KİŞİ PİLAV ZEHİRLENDİ Borussia Dortmund, Jobe Bellingham’ı Aldı Hakkari’de Arama Kaydı Bulunan Kişiler Yakalandı Anladım. Lütfen metni paylaşın, üzerinde çalışma yapıp istediğiniz şekle dönüştüreyim. ÖNEMLİ Haberler Bursa’da Su Kesintileri Duyuruldu Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yaşanan su kesintisinin saatleri öğrenildi. Kesintiler bugün belirli saatler arasında etkili olacak. Haberler Şüpheli K.K, Piknik Masası Çaldı Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 bin lira değerindeki ahşap piknik masası çalan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, masa sahibine geri teslim edildi. Daha Fazlası! Bursa’da Su Kesintileri Duyuruldu 8 dakika ÖNCE Şüpheli K.K, Piknik Masası Çaldı 8 dakika ÖNCE Sutopu Erkek A Milli Takımı Başardı 8 dakika ÖNCE Galatasaray, Leroy Sane’yi transfer ediyor 8 dakika ÖNCE