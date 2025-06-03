7 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA Kadın Kılığına Girip, Vuruldu Marmaray’daki Kavgaya Dair Yeni Görüntüler Dilencinin Cebinden 20 Bin TL Bulundu Yolsuzluk Soruşturmasında 4 Şüpheliye Tutuklama İslahiye’de Afet Konutları Teslim Edildi Bu aşamada detaylar üzerinde çalışma yapılacak gibi görünüyor. Bu nedenle daha fazla bilgi beklemek gerekebilir. ÖNEMLİ Haberler Ticaret Bakanı Bolat, AB ile Görüştü Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi sırasında AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Maroš Šefcovic ile ikili görüşme yaptı. Haberler BM, Sudan’da 5 personel kaybettiklerini duyurdu Sudan'da bir insani yardım konvoyuna yapılan saldırıda 5 BM personeli yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, saldırıyı kınayarak yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Daha Fazlası! Ticaret Bakanı Bolat, AB ile Görüştü 7 dakika ÖNCE BM, Sudan’da 5 personel kaybettiklerini duyurdu 7 dakika ÖNCE Chp Genel Başkanı Selamlaştı 7 dakika ÖNCE İzmit’te Kablo Hırsızı Yakalandı 7 dakika ÖNCE