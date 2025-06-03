Ayrıntılar Yolda..

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Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, AB ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi sırasında AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komisyoneri Maroš Šefcovic ile ikili görüşme yaptı.
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BM, Sudan’da 5 personel kaybettiklerini duyurdu

Sudan'da bir insani yardım konvoyuna yapılan saldırıda 5 BM personeli yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, saldırıyı kınayarak yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

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