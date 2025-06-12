8 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA Fidan, Al Sani ile Görüştü Adana’da Otomobil TIR’a Çarptı “Hava Savunma Sistemleri 80 Binden Fazla Hedef İmha Etti.” Van’da Çaya Düşen Kız Hayatını Kaybetti Al Hilal, Youssef En-Nesyri’ye Talip Oldu Analiz yapıldı. Lütfen sağlayacağınız detayları paylaşın, ardından metni yeniden yazmak için gereken süreci başlatabilirim. ÖNEMLİ Haberler Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk yüzücü olmayı hedefliyor. Daha önceki denemesi kötü hava şartları yüzünden başarısız olmuştu. Yeni bir deneme peşinde. Haberler Ayrıntılar Geliyor İsrail, İran'ı hedef alarak füze saldırıları düzenledi. Tahran'da yoğun patlama sesleri duyuldu, şehirde panik ve alarma yol açtı. Daha Fazlası! Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor 22 dakika ÖNCE Ayrıntılar Geliyor 22 dakika ÖNCE Kütahya’da Tabanca Kazara Ateş Aldı 2 saat ÖNCE BM Genel Kurulu, Gazze’de ateşkes ilan etti 2 saat ÖNCE