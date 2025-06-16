1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Lütfen bir metin paylaşın, üzerinde çalışarak yeniden yazım yapabilirim. ÖNEMLİ Haberler Blankety Blank’de Duygusal Anlar Yaşandı İngiltere'de Blankety Blank yarışmasında ödül kazanan Nathanael Hill'in, bölüm yayınlanmadan önce hayatını kaybettiği açıklandı. BBC, yayın sonrası için anma mesajı yayımladı. Haberler Eskişehir’de Hava Trafik Denetimi Yapıldı Eskişehir'de jandarma, hava destekli trafik denetiminde 285 araçtan 23 sürücüye kural ihlali nedeniyle 37 bin 243 lira ceza kesdi. Daha Fazlası! Blankety Blank’de Duygusal Anlar Yaşandı 8 dakika ÖNCE Eskişehir’de Hava Trafik Denetimi Yapıldı 8 dakika ÖNCE Çaykur Rizespor, Palut’la 1 Yıl Uzattı 8 dakika ÖNCE Erzurum’da 2025 Mayıs’ta 606 Kaza 8 dakika ÖNCE