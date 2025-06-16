Ayrıntılar Yolda..

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Blankety Blank’de Duygusal Anlar Yaşandı

İngiltere'de Blankety Blank yarışmasında ödül kazanan Nathanael Hill'in, bölüm yayınlanmadan önce hayatını kaybettiği açıklandı. BBC, yayın sonrası için anma mesajı yayımladı.
Haberler

Eskişehir’de Hava Trafik Denetimi Yapıldı

Eskişehir'de jandarma, hava destekli trafik denetiminde 285 araçtan 23 sürücüye kural ihlali nedeniyle 37 bin 243 lira ceza kesdi.

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