Ayrıntılar Yolda..

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Şırnak Valiliği, Beytüşşebap’ta Güvenlik İlan Etti

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap'ta 17-19 Haziran tarihleri arasında 4 alanı 'geçici özel güvenlik bölgesi' olarak belirledi ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
Haberler

İki Grup Arasında Kavga Meydana Geldi

Değirmenaltı sahilinde meydana gelen bıçaklı kavgada alkol etkisiyle iki kişi yaralandı. Olayın ayrıntıları araştırılıyor.

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