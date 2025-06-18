Ayrıntılar Yolda..

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Ark Invest Hisselerini Azalttı

Cathie Wood'un yönettiği ARK Invest, Circle hisse fiyatında yaşanan düşüşe rağmen iki gün içinde yaklaşık 100 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
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Kütüphane Yıl Sonunda Bitecek

Yozgat İl Halk Kütüphanesi'nin inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, projeye ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

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