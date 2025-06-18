1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Analiz yapılmadığı için uygun bir metin oluşturulamıyor. Lütfen metni paylaşın, ben de üzerinde çalışayım. ÖNEMLİ Haberler Ark Invest Hisselerini Azalttı Cathie Wood'un yönettiği ARK Invest, Circle hisse fiyatında yaşanan düşüşe rağmen iki gün içinde yaklaşık 100 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Haberler Kütüphane Yıl Sonunda Bitecek Yozgat İl Halk Kütüphanesi'nin inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, projeye ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Daha Fazlası! Ark Invest Hisselerini Azalttı 7 dakika ÖNCE Kütüphane Yıl Sonunda Bitecek 7 dakika ÖNCE Kavrun Yaylası’na Haziran Kar Yağdı 7 dakika ÖNCE İGA Havalimanı, Dünya Lideri Oldu 7 dakika ÖNCE