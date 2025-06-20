1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Bekliyorum, lütfen devam edin. ÖNEMLİ Haberler Ketaib Hizbullah, Amerikan Üslerini Hedef Alacak İran destekli Ketaib Hizbullah, ABD'nin savaşla müdahale etmesi durumunda Ortadoğu'daki Amerikan üslerini hedef alacaklarını bildirdi ve boğazları kapatma tehditinde bulundu. Haberler İngiltere Bakanı, İran için net duruş İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı ve Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüşerek, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği hususunda anlaştıklarını açıkladı. Daha Fazlası! Ketaib Hizbullah, Amerikan Üslerini Hedef Alacak 4 dakika ÖNCE İngiltere Bakanı, İran için net duruş 4 dakika ÖNCE Hayırlı Cumalar, Dualarınız Kabul Olsun 4 dakika ÖNCE İstanbul Sağlık İdaresi, İnceleme Başlattı 4 dakika ÖNCE