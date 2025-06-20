Ayrıntılar Yolda..

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Ketaib Hizbullah, Amerikan Üslerini Hedef Alacak

İran destekli Ketaib Hizbullah, ABD'nin savaşla müdahale etmesi durumunda Ortadoğu'daki Amerikan üslerini hedef alacaklarını bildirdi ve boğazları kapatma tehditinde bulundu.
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İngiltere Bakanı, İran için net duruş

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı ve Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüşerek, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği hususunda anlaştıklarını açıkladı.

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