Ayrıntılar Yolda..

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Galatasaray’ın Kamp Programı Açıklandı

Galatasaray, 19 Temmuz'da Avusturya kampına başlayarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Takım, hazırlık maçlarında Admira Wacker, Cagliari, Strasbourg ve Lazio ile karşılaşacak.
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Biga’da Yangın Nedeniyle Operatör Hakkında İşlem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangının, biçerdöver operatörünün kıvılcımlarından kaynaklandığı belirlendi. Yangında 51 dönüm arazi zarar gördü, operatöre adli işlem yapıldı.

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