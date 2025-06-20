1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA Erdoğan, Voleybol Takımı’nı ağırladı Tolgahan T, Bebeği 3’üncü Kattan Atmaya Çalıştı Al-Shabab, Mario Lemina ile Anlaştı Dördüncü Kez Hamile Oluyor! Kredi Kartı Limiti Artabilir Lütfen sağlayacağınız içeriği tam olarak belirtin, böylece doğru bir şekilde yardımcı olabilirim. ÖNEMLİ Haberler Galatasaray’ın Kamp Programı Açıklandı Galatasaray, 19 Temmuz'da Avusturya kampına başlayarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Takım, hazırlık maçlarında Admira Wacker, Cagliari, Strasbourg ve Lazio ile karşılaşacak. Haberler Biga’da Yangın Nedeniyle Operatör Hakkında İşlem Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir tarım arazisinde çıkan yangının, biçerdöver operatörünün kıvılcımlarından kaynaklandığı belirlendi. Yangında 51 dönüm arazi zarar gördü, operatöre adli işlem yapıldı. Daha Fazlası! Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yerli Silah Üretimini Vurguladı 1 saniye ÖNCE Galatasaray’ın Kamp Programı Açıklandı 2 saniye ÖNCE Biga’da Yangın Nedeniyle Operatör Hakkında İşlem 4 saniye ÖNCE Sıfır Atık Programı, Aile Değerlidir 6 saniye ÖNCE