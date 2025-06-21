44 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA Avrupa’da Enerji Krizi Tehdidi Var mı? İran Dışişleri Bakanı Türkiye’de Bulundu “ABD İstihbaratında ‘İran’ Çatlağı” Akaryakıta Çifte Zam Yapıldı! İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor Üzgünüm, bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler İlkadım’ın Esnafları Öğrencilerden Şikayetçi Samsun'un İlkadım ilçesindeki Meslek Eğitim Merkezi, öğrencilerin iş yerleri önünde kalabalık oluşturması nedeniyle esnafların şikayetlerine neden oldu. Esnaflar, okulun yerinin değiştirilmesini istiyor. Haberler İsrail Ordusu İsfahan’dan Görüntü Paylaştı İsrail ordusu, İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki nükleer tesise hava saldırısı gerçekleştirdi; saldırı sonrası tesiste hasar oluştuğu bildirildi. Nükleer programa karşı operasyonlar devam ediyor. Daha Fazlası! İlkadım’ın Esnafları Öğrencilerden Şikayetçi 3 dakika ÖNCE İsrail Ordusu İsfahan’dan Görüntü Paylaştı 3 dakika ÖNCE İstanbul’da Su Kesintisi Duyuruldu 3 dakika ÖNCE Aydın’da Lösemili Çocuklara Moral Etkinliği 3 dakika ÖNCE