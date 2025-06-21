Ayrıntılar Yolda..

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İlkadım’ın Esnafları Öğrencilerden Şikayetçi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Meslek Eğitim Merkezi, öğrencilerin iş yerleri önünde kalabalık oluşturması nedeniyle esnafların şikayetlerine neden oldu. Esnaflar, okulun yerinin değiştirilmesini istiyor.
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İsrail Ordusu İsfahan’dan Görüntü Paylaştı

İsrail ordusu, İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki nükleer tesise hava saldırısı gerçekleştirdi; saldırı sonrası tesiste hasar oluştuğu bildirildi. Nükleer programa karşı operasyonlar devam ediyor.

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