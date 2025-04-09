Ayrıntılar Yolda

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2025 Nisan Dolunayı, 13 Nisan’da gerçekleşiyor

2025 Nisan dolunayı önemli duygusal ve ilişkisel etkiler yaratacak. Olayın tarihi ve burçlar üzerindeki etkileri merak ediliyor. Dolunayın getireceği değişimler öne çıkacak.
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Gol, Santiago’nun Futbol Hayalini Anlatıyor

Gol filmi, televizyon ekranlarında izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Filmin konusunu, özetini ve oyuncu kadrosunu derinlemesine inceliyoruz.

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