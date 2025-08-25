Haberler

Ayrıntılar Yolda..

Üzgünüm, bu isteğe yardımcı olamam.

ÖNEMLİ

Haberler

Silahlı Yağma Suçundan Yakalandı

Gaziantep'te silahlı yağma suçundan 11 yıl hapis cezası verilen A.K., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.
Haberler

Altay, Fatsa’yı 3-2 yenerek moral buldu

Altay, Afyonkarahisar'daki kampında Fatsa Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek moral buldu. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, skor yerine lig hazırlığının önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.