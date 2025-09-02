Ayrıntılar Yolda..

Haberler

Keşan’da Araç Yangını, Mahalleyi Korkuttu

Keşan'da bir apartmanın yanında park halindeki araçta yangın çıktı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanın bazı dairelerine zarar verdi.
Edirne’de Suç Örgütü Operasyonu Gerçekleşti

Edirne'de yapılan operasyonda, 'Sevenler' suç örgütüne mensup iki firari şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalandı. Şüphelilerin örgüt kurma ve yurt dışına çıkış suçlarıyla aranma kayıtları vardı.

