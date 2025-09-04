Ayrıntılar Yolda..

Haberler

Google, 4 Eylül’de erişilemedi

Google hizmetleri Türkiye dahil 10 ülkede 30 dakika boyunca kesintiye uğradı. YouTube, Spotify ve arama motoru gibi platformlara erişim yeniden sağlandı.
Afyonkarahisar’da Uyuşturucudan Üç Tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen trafik kontrolünde, 3 kişi uyuşturucu maddeyle yakalanarak tutuklandı. Araçta toplamda 20,45 gram uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

