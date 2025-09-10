Ayrıntılar Yolda..

Haberler

Bursa’da Azerbaycan Günleri Kutlanacak

Bursa'da 'Azerbaycan Günleri', 25-28 Ekim tarihleri arasında Karabağ Zaferi'nin 5. yılı ve şair Bahtiyar Vahabzade'nin 100. yılı etkinlikleriyle kutlanacak. Sergi ve konserler düzenlenecek.
İsparta’da Denetim, 259 Şahıs Sorgulandı

Isparta'da yapılan denetimlerde, park ve bahçelerde 259 kişi ile 45 araç sorgulandı. Emniyet, güvenlik önlemlerini artırmayı sürdürüyor.

