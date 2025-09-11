Ayrıntılar Yolda…

Haberler

Haberler

Can Holding’e Operasyon Düzenlendi

Küçükçekmece Savcılığı, Can Holding'e yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla operasyon başlattı. Jandarma, holdingin 121 şirketine el koydu.
Haberler

Bandırma’da Trafik Kazası Oldu

Bandırma ilçesinde bir trafik kazasında sürücü aracın altında kaldı. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

