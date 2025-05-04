44 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda.. SON DAKİKA 16 Soruda Yarısı Bizden Kampanyası Arda Turan Shakhtar’la Görüştü! İzinsiz Çakar Kullanan 39 Sürücüye İşlem Yapıldı “Sırrı Süreyya Önder’e Veda Edildi.” NYT, İsrail’in Saldırısını Araştırdı: Kim Hedefte? Ayrıntılar geldiğinde hemen bilgilendirebilirim. Şu an için başka bir konuda yardımcı olmamı ister misiniz? ÖNEMLİ Haberler Rusya’nın Zafer Günü Kutlaması Gerçekleşti Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 2. Dünya Savaşı zaferinin 80. yılını 'Ölümsüz Alay' yürüyüşüyle kutladı. Türk topraklarında yaşayan Ruslar, aile büyüklerinin fotoğraflarını taşıdı. Haberler İçişleri Bakanı S.T. Yakaladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınadı ve saldırganın yakalandığını belirtti. Toplumsal huzuru tehdit eden her eyleme karşı duracaklarını ifade etti. Daha Fazlası! Rusya’nın Zafer Günü Kutlaması Gerçekleşti 38 saniye ÖNCE İçişleri Bakanı S.T. Yakaladı 40 saniye ÖNCE Trendyol Süper Lig’de 3 Maç Var 42 saniye ÖNCE Ak Parti Sözcüsü Çelik, Saldırıyı Kınadı 46 saniye ÖNCE