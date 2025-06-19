Ayrıntılar Yolda Beklemede Ol!

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Nevşehir’de Mezarlıkta İntihar Olayı

Nevşehir'de annesinin mezarını ziyaret eden 66 yaşındaki bir kişi, mezarlık çıkışında intihar ederek trajik bir olaya imza attı.
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İran, İsrail’e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

İran Ordusu, sabah saatlerinde Tel Aviv ve Kudüs'e balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Sonrasında halk sığınaklara tahliye edildi.

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