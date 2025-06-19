43 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda Beklemede Ol! SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Üzgünüm, ancak şu anda yardımcı olamıyorum. ÖNEMLİ Haberler Nevşehir’de Mezarlıkta İntihar Olayı Nevşehir'de annesinin mezarını ziyaret eden 66 yaşındaki bir kişi, mezarlık çıkışında intihar ederek trajik bir olaya imza attı. Haberler İran, İsrail’e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi İran Ordusu, sabah saatlerinde Tel Aviv ve Kudüs'e balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Sonrasında halk sığınaklara tahliye edildi. Daha Fazlası! Nevşehir’de Mezarlıkta İntihar Olayı 14 dakika ÖNCE İran, İsrail’e Füze Saldırısı Gerçekleştirdi 14 dakika ÖNCE Çinko, Sağlıklı Kalmak İçin Gereken Mineraldir 52 dakika ÖNCE Çinko, Sağlık İçin Önemli Bir Mineral 52 dakika ÖNCE