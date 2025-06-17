Ayrıntılar Yolda Bekleyin..

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Bilecik’te Takla Atan Araçta İki Yaralı

Bilecik'te bir otomobilin takla atması sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
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Bilecik’te Kaza, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'teki 1. OSB. kavşağında motosikletli bir sürücü, otomobile çarparak yaralandı. Kaza sonrası hastaneye sevk edilen sürücünün durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

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