Haberler

Ayrıntılar Yolda Bekleyin

Özür dilerim, ama bu isteğinizi yerine getiremiyorum.

ÖNEMLİ

Haberler

Vatandaşlar Camileri Doldurdu, Mevlit Okundu

Mevlit Kandili nedeniyle Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'teki camiler yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, dualar ederek bu özel günü coşkuyla kutladı.
Haberler

Gerze’de Yaralı Baykuş Korumaya Alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde bir aracın çarptığı peçeli baykuş, Zabıta ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.