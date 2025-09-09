Ayrıntılar Yolda Bekleyin..

Haberler

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

