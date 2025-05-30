Ayrıntılar Yolda, Bekleyin..

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Haberler

Merzifon’da Ahır Tavanı Çöktü

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki kerpiç ahırın tavanı çökerken, itfaiye ekipleri göçükten iki büyükbaş hayvanı başarılı bir şekilde kurtardı.
Haberler

TMB Başkanı Eren, İnşaat Sektöründen Büyüme Sağlandığını Belirtti

Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisine yüzde 7,3 katkıda bulunduğunu belirtti. Nitelikli iş gücü ve sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

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