2 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda, Bekleyin.. SON DAKİKA Aziz Yıldırım, 16.465 imza ile garanti! Antalya’da Hortum: Çatı Uçtu, Seralar Yıkıldı Hollanda’da Jelibonlarda Esrar Bulundu Ronaldo Hakkında Açıklama Yaptı Hierro Dijitalleşme Dönemi Elektrik Sayaçlarında Başladı Lütfen daha fazla bilgi ya da içerik sağlayın, böylece istediğiniz metni hazırlayabilirim. ÖNEMLİ Haberler Merzifon’da Ahır Tavanı Çöktü Amasya'nın Merzifon ilçesindeki kerpiç ahırın tavanı çökerken, itfaiye ekipleri göçükten iki büyükbaş hayvanı başarılı bir şekilde kurtardı. Haberler TMB Başkanı Eren, İnşaat Sektöründen Büyüme Sağlandığını Belirtti Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisine yüzde 7,3 katkıda bulunduğunu belirtti. Nitelikli iş gücü ve sürdürülebilir yatırımların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Daha Fazlası! Merzifon’da Ahır Tavanı Çöktü 2 dakika ÖNCE TMB Başkanı Eren, İnşaat Sektöründen Büyüme Sağlandığını Belirtti 2 dakika ÖNCE Fiyat Artışı Yasaklandı, Emlak Sektörü Düzenlendi 2 dakika ÖNCE Şimal, İstanbul’da Doğan Üretken Şarkıcıdır 2 dakika ÖNCE