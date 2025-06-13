9 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda Bekleyin.. SON DAKİKA Fidan, Al Sani ile Görüştü Adana’da Otomobil TIR’a Çarptı “Hava Savunma Sistemleri 80 Binden Fazla Hedef İmha Etti.” Van’da Çaya Düşen Kız Hayatını Kaybetti Al Hilal, Youssef En-Nesyri’ye Talip Oldu İsteğinizi yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler İran, İsrail’in Saldırılarına Cevap Verecek İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı ülke olarak güçlü bir tepki vereceklerini belirtti. Hem hükümet hem de halkın bu duruma tepki göstereceğini açıkladı. Haberler Çorlu’da Otobüs Yangını Yaşandı Çorlu'da bir belediye otobüsü motor bölümünde yangın çıkarken, yolcular hızlıca tahliye edildi. Yangın, belediyeye ait bir araçla kontrol altına alındı. İtfaiye inceleme başlattı. Daha Fazlası! İran, İsrail’in Saldırılarına Cevap Verecek 40 saniye ÖNCE Çorlu’da Otobüs Yangını Yaşandı 42 saniye ÖNCE Yeşilova’da Kaza, 1 Kişi Yaralandı 44 saniye ÖNCE İran’a Hava Saldırıları Toplantı Yapıldı 46 saniye ÖNCE