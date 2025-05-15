Ayrıntılar Yolda, Bekleyin Lütfen

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Bülent Ersoy, İzmir’de açılış yaptı

Bülent Ersoy, İzmir'deki konserinde duygusal anlar yaşattı. Basınla buluşan sanatçı, çocuk sahibi olmamasıyla ilgili söylediği sözlerle büyük ilgi topladı ve vasiyetinde çocuklara destek vereceğini belirtti.
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Başakşehir’de İETT Otobüsü Yandı

Başakşehir'de bir İETT otobüsünde çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı etkisi altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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