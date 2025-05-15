29 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda, Bekleyin Lütfen SON DAKİKA Rögarda Patlama: Vatandaşlar Panik Oldu! Ehliyetsiz Sürücü Kübra’yı Hayattan Aldı! Putin İstanbul’a Gelmeyecek Trabzonspor, Şampiyonluğu Kaybetmek Zorundaydı REAL MADRİD, MALLORCA’YI MAĞLUP ETTİ Bekliyorum. ÖNEMLİ Haberler Bülent Ersoy, İzmir’de açılış yaptı Bülent Ersoy, İzmir'deki konserinde duygusal anlar yaşattı. Basınla buluşan sanatçı, çocuk sahibi olmamasıyla ilgili söylediği sözlerle büyük ilgi topladı ve vasiyetinde çocuklara destek vereceğini belirtti. Haberler Başakşehir’de İETT Otobüsü Yandı Başakşehir'de bir İETT otobüsünde çıkan yangın, kısa sürede tüm aracı etkisi altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Daha Fazlası! Bülent Ersoy, İzmir’de açılış yaptı 24 saniye ÖNCE Başakşehir’de İETT Otobüsü Yandı 27 saniye ÖNCE Tekirdağ’da 7 Şüpheli Gözaltına Alındı 31 saniye ÖNCE Metin Arolat’ın Ölümü Şok Etti 33 saniye ÖNCE