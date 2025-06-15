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Ayrıntılar Yolda Geldi..

Özür dilerim, fakat bu isteği yerine getiremiyorum.

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Erzurum’da Yürüyüş, Gazze İçin Protesto Edildi

Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze nefes alsın" sloganıyla protesto yürüyüşü yaptı.
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Pamukkale’de Otomobil Ağaçla Çarpıştı

Pamukkale'de gerçekleşen trafik kazasında, bir otomobil ağaca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

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