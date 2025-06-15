30 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda Geldi.. SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Özür dilerim, fakat bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Erzurum’da Yürüyüş, Gazze İçin Protesto Edildi Erzurum'da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı "Vicdanların kapısı açılsın, Gazze nefes alsın" sloganıyla protesto yürüyüşü yaptı. Haberler Pamukkale’de Otomobil Ağaçla Çarpıştı Pamukkale'de gerçekleşen trafik kazasında, bir otomobil ağaca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Daha Fazlası! Erzurum’da Yürüyüş, Gazze İçin Protesto Edildi 10 dakika ÖNCE Pamukkale’de Otomobil Ağaçla Çarpıştı 10 dakika ÖNCE Düzce’de TIR Bariyerlere Çarptı, Sürücü Kurtuldu 10 dakika ÖNCE 10 dakika ÖNCE