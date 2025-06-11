Ayrıntılar Yolda Gelecek..

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Bursa’da Su Kesintileri Duyuruldu

Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yaşanan su kesintisinin saatleri öğrenildi. Kesintiler bugün belirli saatler arasında etkili olacak.
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Şüpheli K.K, Piknik Masası Çaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 bin lira değerindeki ahşap piknik masası çalan şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, masa sahibine geri teslim edildi.

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