Ayrıntılar Yolda Geliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Toplandı, Saat 15.39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine, önemli konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
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İsrail, Tahran’ı Boşaltın Dedi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada İran'a yönelik operasyonlar hakkında bilgi verirken, sivillere Tahran'ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

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