1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda Geliyor SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Lütfen göndermek istediğiniz metni paylaşın, ben de belirtilen yönergelere uygun olarak yeniden yazayım. ÖNEMLİ Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan Toplandı, Saat 15.39 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine, önemli konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Haberler İsrail, Tahran’ı Boşaltın Dedi İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü'nde yaptığı açıklamada İran'a yönelik operasyonlar hakkında bilgi verirken, sivillere Tahran'ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Daha Fazlası! Cumhurbaşkanı Erdoğan Toplandı, Saat 15.39 4 dakika ÖNCE İsrail, Tahran’ı Boşaltın Dedi 4 dakika ÖNCE Karakoçan’da Vergi Dairesi Açıldı 4 dakika ÖNCE Gaziantep fk, sergen yalçın ile görüşüyor 4 dakika ÖNCE