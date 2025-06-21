Ayrıntılar Yolda Geliyor..

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Sıcak Hava Balonu Düştü, 8 Ölü

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alıp düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Olay sırasında toplam 21 kişi bulunuyordu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas Arakçi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede İsrail-Iran çatışmaları ve bölgesel durumlar masaya yatırıldı; diplomatik çözüm vurgulandı.

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