13 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda Geliyor.. SON DAKİKA Avrupa’da Enerji Krizi Tehdidi Var mı? İran Dışişleri Bakanı Türkiye’de Bulundu “ABD İstihbaratında ‘İran’ Çatlağı” Akaryakıta Çifte Zam Yapıldı! İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor Gerekli bilgileri bekliyorum. Lütfen detayları paylaşın, böylece sizin için en uygun şekilde yeniden düzenleyebilirim. ÖNEMLİ Haberler Sıcak Hava Balonu Düştü, 8 Ölü Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alıp düşmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Olay sırasında toplam 21 kişi bulunuyordu. Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas Arakçi’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede İsrail-Iran çatışmaları ve bölgesel durumlar masaya yatırıldı; diplomatik çözüm vurgulandı. Daha Fazlası! Sıcak Hava Balonu Düştü, 8 Ölü 13 dakika ÖNCE İsrail, İzadi’yi öldürdü 13 dakika ÖNCE Kadir Canpolat, Abisi Tarafından Vuruldu 13 dakika ÖNCE Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas Arakçi’yi kabul etti 22 dakika ÖNCE