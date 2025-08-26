Ayrıntılar Yolda Geliyor..

Haberler

Mersİfon Köylerinde Silah İzin Verilmedi

Amasya Merzifon'da jandarma, düğünlerde silah atılmasını önlemek için 'Silahsız Düğün' projesini tanıttı ve köylülerle tehlikeleri paylaştı.
Hendek’teki Yangın Kontrol Altında Söndürüldü

Hendek'teki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının nedenleri belirsizliğini korurken, soğutma çalışmaları sürüyor.

