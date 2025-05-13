2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda Geliyor.. SON DAKİKA Yaş Çay Fiyatı Artışı Belirli Oldu Fenerbahçe’den Osimhen İçin Teklif Var D. De Gea, L. Yerine Gelecek! Marsilya’dan 15 Milyon Euro Teklif! İşveren Markası Çalışan Mutluluğuna Bağlıdır Analiz yapıldı. Lütfen daha fazla bilgi veya metin girin, yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. ÖNEMLİ Haberler Burdur Jandarma Motosiklet Denetimleri Yapıyor Burdur Jandarma, 'Bir Kural Bir Ömür' temasıyla motosiklet denetimlerini artırdı, 837 motosiklet incelendi ve 153 sürücüye ceza kesildi. Haberler Sinop’ta EBE ve HEMŞİRE Haftası Kutlandı Sinop'ta düzenlenen etkinlikte, Ebeler ve Hemşireler Haftası'nın önemi vurgulandı. Vali Yardımcısı, sağlık çalışanlarının yaşam üzerindeki etkisini belirtti. Daha Fazlası! Burdur Jandarma Motosiklet Denetimleri Yapıyor 20 saniye ÖNCE Sinop’ta EBE ve HEMŞİRE Haftası Kutlandı 23 saniye ÖNCE İsrail, Gazze’de 6 Filistinli’yi öldürdü 25 saniye ÖNCE Sındırgı’da Özel Öğrenciler Piknik Yaptı 27 saniye ÖNCE