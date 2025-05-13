Ayrıntılar Yolda Geliyor..

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Burdur Jandarma Motosiklet Denetimleri Yapıyor

Burdur Jandarma, 'Bir Kural Bir Ömür' temasıyla motosiklet denetimlerini artırdı, 837 motosiklet incelendi ve 153 sürücüye ceza kesildi.
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Sinop’ta EBE ve HEMŞİRE Haftası Kutlandı

Sinop'ta düzenlenen etkinlikte, Ebeler ve Hemşireler Haftası'nın önemi vurgulandı. Vali Yardımcısı, sağlık çalışanlarının yaşam üzerindeki etkisini belirtti.

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