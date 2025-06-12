Ayrıntılar Yolda Geliyor

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Edirne’de Veda Programı Yapıldı

Edirne'de, görev süreleri sona eren Keşan, Enez ve Meriç kaymakamları onuruna veda programı düzenlendi; Vali Yunus Sezer, kaymakamlara emekleri için şükranlarını sundu.
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Dört Köy Muhtarı Dijital Davetiye Dağıtıyor

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki dört köy muhtarı, düğün davetiyelerini dijital yöntemlerle dağıtmaya karar vererek, coğrafi zorlukları aşmayı hedefliyor. WhatsApp ve SMS kullanılacak.

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