Ayrıntılar Yolda Geliyor..

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Mardin’de Otomobil Devrildi, 1 Öldü

Nusaybin'de bir otomobil kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 19 yaşındaki diğeri yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
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Akyazı’da Yangın, Kara Yolunu Kapatmış

Akyazı'daki otluk alanda çıkan yangın, D-140 kara yolunu etkileyerek trafiği aksattı. İtfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

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