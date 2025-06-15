11 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Ayrıntılar Yolda Geliyor.. SON DAKİKA Borsa İstabul’da Temettü Dağıtımı Var! İran Füze Saldırısı Başladı! Ciddi Hasar İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek Trump Ve Putin Görüştü, İkisi Aynı Fikirde H. İşçimen Kızını Öldürdü, Karısını Yaraladı Analiz yapılmadığı için cevap veremem. Lütfen metni sağlayın. ÖNEMLİ Haberler Mardin’de Otomobil Devrildi, 1 Öldü Nusaybin'de bir otomobil kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 19 yaşındaki diğeri yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Haberler Akyazı’da Yangın, Kara Yolunu Kapatmış Akyazı'daki otluk alanda çıkan yangın, D-140 kara yolunu etkileyerek trafiği aksattı. İtfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Daha Fazlası! Mardin’de Otomobil Devrildi, 1 Öldü 2 dakika ÖNCE Akyazı’da Yangın, Kara Yolunu Kapatmış 2 dakika ÖNCE Erikli’de Orman Yangını Kontrol Altında 2 dakika ÖNCE Şehit Halit Tatlı Anıldı Hakkari’de 2 dakika ÖNCE