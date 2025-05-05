Ayşe Barım, 7 Temmuz’da Yargılacak

MENAJER AYŞE BARIM’IN YARGILANMA TARİHİ BELİRLENDİ

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olayları sırasında sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği ve bu olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanacak. Barım’a yönelik olarak 30 yıla kadar hapis talep ediliyor ve yargı süreci 7 Temmuz tarihinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.

IDDIANAME DETAYLARI

Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları yönlendirdiği ve eylemlerin planlayıcılarından olduğu yönünde kızgı bir soruşturma tamamlandı. İddianamede, Barım’ın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası alması talep edildi. İddianame, 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve Barım, 7 Temmuz’da saat 10.00’da hakim karşısında olacak.

OYUNCULAR VE EYLEMLER

İddianamede, Barım’ın Gezi Parkı ana davasının ana aktörleriyle bağlantıları olduğu kaydedildi. Aralarında Halit Ergenç, Hande Erçel, Merve Dizdar, Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya’nın da bulunduğu 68 oyuncunun isimleri yer aldı. Barım’ın bağlı bulunduğu ‘Id İletişim Danışmanlık Anonim Şirketi’ altında yer alan 68 oyuncunun, Gezi olayları sürecinde çeşitli irtibatlarının belirlendiği ifade edildi.

SANATÇILARIN EYLEMLERE KATILIMI

İddianamemde, sanatçıların eylemlere katıldığı anlar ortaya kondu. Bazı oyuncuların Gezi olayları ile ilgili sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmadıkları, ancak eylemlerde yer aldıklarına dair internette birçok görüntü bulunduğu tespit edildi. Barım’ın, oyuncularla Gezi olaylarının başlangıcı olan 29 Mayıs 2013-2 Haziran 2013 tarihleri arasında iletişim bilgileri olduğu belirtildi.

TOPLUMSAL ETKİ VE YÖNLENDİRME

Hazırlanan iddianamede, olayların gelişigüzel olmadığını, organizasyon dahilinde ve sistemli olarak yürütüldüğü vurgulandı. Barım’ın, sanatçılar aracılığıyla halkı peşinden sürükleme potansiyelini kullanarak yönlendirmeler yaptığı ifade edildi. Ayrıca, Barım’ın ilişkileri ve eylemlerle ilgili daha önceki irtibatları olmamasına rağmen, ilgili süreçte sık irtibat halinde olduğu kaydedildi.

BİLGİ SAHİPLERİ ve İFADELER

Bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren Metin Yıldız, Barım’ın sanatçılar üzerinde hegemonya kurduğunu belirtti. Sanatçıların, Barım’ın etkisi altında çeşitli sosyal medya kampanyalarına katıldıkları ifade edildi. Gazeteci Enver Aysever ve sanatçı Metin Yıldız, Barım’ın şirketine bağlı sanatçıların özgür irade ile toplumsal faaliyete katılmadığını ifade etti.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, şüpheli Ayşe Barım’ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Yargılama süreci 7 Temmuz’da başlayacak ve sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.