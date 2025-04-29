Ayşe Barım’a 30 Yıla Kadar Hapis

AYŞE BARIM’IN TUTUKLANMASI

Medya sektöründe “tekelleşme” iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim’deki Gezi Parkı odaklı olaylara katıldığına dair yazılı ve görsel medyada yer alan iddialar sebebiyle Barım hakkında açılan soruşturma sona erdi.

CEZALANDIRMA TALEBİ

Tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu durumdaki Barım’ın “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gereken inceleme için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletildi.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı odaklı olaylara katıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatan Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan tutuklanmış durumda.