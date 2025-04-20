Ayşe Barım Cezaevinde Hastalandı

Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Cezaevinde sağlık sorunları yaşamaya başlayan Barım’ın hastaneye kaldırıldığı yönünde iddialar ortaya çıktı. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu iddiayı yalanladı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Tunç ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya üzerinden paylaştı. İfadesinde, “Az önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştum, ‘Ayşe Barım’ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00’deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor’ dedi,” şeklinde belirtti.

AYŞE BARIM’IN SAĞLIK DURUMU

Ayşe Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, konuya ilişkin açıklama yaptı. Ketenci, “Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor,” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re’sen soruşturma başlattı. Ayşe Barım, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olarak sektörde önemli bir yere sahip. Hakkında, tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddiaları gündeme geldi.

SORUŞTURMA GÜNDEMİ

Soruşturma kapsamında Barım’a yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Menajerliğini yaptığı ünlü isimlerden Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla ifade vererek Barım’ın gözaltına alınmasına sebep oldu. Ayşe Barım, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra Gezi Parkı olaylarına sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı.