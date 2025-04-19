Ayşe Barım Cezaevinde Hastalandı

AYŞE BARIM CEZAEVİNDE RAHATSIZLANDI

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yönlendirme suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, Silivri Cezaevi’nde rahatsızlandı. Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları yayıldı, ancak bu duruma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yalanlama geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Tunç ile görüştüğünü belirtti. Işık, yaptığı paylaşımda “Az önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştum, ‘Ayşe Barım’ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00’deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor’ dedi.” diye konuştu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, “Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor” şeklinde bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re’sen soruşturma başlatmıştı. Barım, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olarak, sektörde tekelleşmeye yol açtığı, kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Menajerliğini yaptığı ünlü isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya, “tanık” sıfatıyla ifade verdikten sonra Barım gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Barım, bir süre sonra Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle bağlantılı olduğu iddiasıyla tekrar gözaltına alındı. Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı.