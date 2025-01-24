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Ayşe Barım Hakkında Gezi Soruşturması

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MENAJER AYŞE BARIM’IN GÖZALTINA ALINMASI

Dizi sektöründe yaşanan tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili menajer Ayşe Barım gözaltına alındı. Ancak gözaltına alınma gerekçesi olarak Gezi olayları gösterildi. Bu süreç, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında elde edilen tapelere dayanıyor.

ÖNEMLİ TAPELERDE İKİ İSİM

Elde edilen tapelerde dikkat çeken iki isim bulunuyor. Bunlardan biri Ayşe Barım, diğeri ise Gezi Parkı olaylarından sonra yurtdışına kaçan ve hakkında yakalama kararı verilen Mehmet Ali Alabora. Ayşe Barım ve Mehmet Ali Alabora arasında aynı gün içinde iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleşiyor. Bu görüşmelerden biri 42 saniye, diğeri ise 1 dakika 52 saniye sürüyor.

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