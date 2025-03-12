Ayşe Barım Hakkında Tutuklama Kararı çıktı

DANILANMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

D Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucu ortağı menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu iddialarıyla gözaltına alındı ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçuyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu süreçte ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan, “tanık” sıfatıyla ifade verdi.

FLAŞ GELİŞMELER YAŞANDI

Bugün, Gezi Parkı olaylarına dair “tanık” olarak ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bu iki oyuncu hakkında ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla yürütülen soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede, bu şüphelilerin 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.