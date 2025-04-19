Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ayşe Barım, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Barım, cezaevinde birçok sağlık sorunu yaşadığı için hastaneye sevk edildi. Kendisi hakkında mahkemeye bilgi veren avukatı, Barım’ın sağlık problemlerinin bulunduğunu belirtmişti.

tekelleşme iddialarıyla soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformları ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re’sen soruşturma başlattı. Barım’ın kurucu ve ortağı olduğu ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin sektörde tekelleşmeye yol açtığı, kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Soruşturma çerçevesinde Ayşe Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve menajerlik yaptığı ünlü isimlerden Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla ifade verdi. Bunun üzerine Ayşe Barım gözaltına alındı.

gezi eylemlerinden tutuklandı

Gözaltına alındıktan sonra bir süreliğine adli kontrol şartıyla serbest kalan Barım, daha sonra Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirme ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişim kurma iddialarıyla tekrar gözaltına alındı. “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım, şu an cezaevinde bulunuyor.