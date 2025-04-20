Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı

AYŞE BARIM’DAKİ SAĞLIK SORUNLARI CİDDİLEŞİYOR

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, Silivri Cezaevi’nde sağlık sorunları yaşamaya başladı. Barım, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde rahatsızlandığı öğrenildi. Avukatı Deniz Ketenci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım’ın rahatsızlığının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Serenay Sarıkaya, “Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebebsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadın yapılan zulüm artık bir son bulsun” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ayrıca, Ezgi Mola da sosyal medya üzerinden Barım’a destek vererek, “Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya neden? Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak” dedi.

TUTUKLAMA SEBEBİ VE SUÇLAMALAR

Gezi Parkı olayları sırasında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala ile irtibatlı olduğu iddia edilen Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı. Barım’ın sağlık durumu ise endişeleri artırmaya devam ediyor.