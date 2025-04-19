Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı, Sağlık Sorunları Var

AYŞE BARIM’IN RAHASTIZLIĞI

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili yönlendirme suçlamasıyla tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen menajer Ayşe Barım, Marmara Cezaevi’nde sağlık sorunları yaşamaya başladı. Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, “Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor” diyerek yaşanan durumu aktardı. Barım’ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ÜNLÜLERDEN DESTEK AÇIKLAMALARI

Ayşe Barım’ın hastalanmasının ardından pek çok ünlü oyuncudan dikkat çekici mesajlar geldi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebebsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadın yapılan zulüm artık bir son bulsun” ifadelerini kullandı. Ayrıca, oyuncu Ezgi Mola, Barım’a destek verdiği paylaşımında, “Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya neden? Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak” dedi.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle bağlantıda olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.