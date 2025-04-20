Ayşe Barım Hastaneye Sevk Edilmediği Açıklandı

SİLİVRİ’DE HASTALANAN AYŞE BARIM’IN DURUMU

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen menajer Ayşe Barım, Marmara Cezaevi’nde rahatsızlandı. Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, yaptığı açıklamada, “Kardeşiyle görüşürken fenalaştı. Ayşe Hanım ağır kalp hastası. Açık kalp ameliyatı planlanmıştı. Beyninde iki anevrizması var ve inme riski bulunuyor” dedi.

BARIM’IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden Barım’a dair kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Açıklamada, Barım’ın hastaneye kaldırılması yönündeki iddialar yalanlandı ve sağlık durumu hakkında bilgi verildi. “Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Emine Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Adı geçen, 19.04.2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini belirtmiş; yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilmemiştir.”

AÇIKLAMADA YER ALAN DETAYLAR

Açıklama devamında, “Sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıkla ölçülen tansiyon değerlerinde de sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlenmemiştir. Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı şekilde gerçekleşmiştir. Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım’ın ‘hastaneye kaldırıldığı’ ve ‘tedavisinin yapılmadığı’ yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.