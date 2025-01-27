Ayşe Barım İçin Tutuklama İstemiyle Soruşturma

GEZİ PARKI OLAYLARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Taksim’deki Gezi Parkı odaklı olaylara katıldığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı. Barım, bu olayların planlayıcılarından biri olduğu gerekçesiyle “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

TAPE İÇERİĞİNDEKİ DETAYLAR

Soruşturma kapsamında, firari sanık Mehmet Ali Alabora’nın başka biriyle yaptığı görüşmeye ait tape içeriğinde, Gezi Parkı olaylarına dair sanatçılarla birlikte bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve bunun uygulamaya konulduğu bilgisi yer aldı. Barım’ın, Gezi Parkı davasında sanık olan Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Alabora ile olaylara dair yoğun bir iletişim içinde olduğu ifade edildi.

Barım’ın menajerliğini üstlendiği sanatçılara, Gezi Parkı olaylarının başladığı 2013 yılında bu olaylara katılmaları için yönlendirmelerde bulunduğu ve kendisinin de söz konusu sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı kaydedildi. Bu bilgiler, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında önemli bir yer tutuyor.